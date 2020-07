Recovery Fund, la festa è già finita: liti e veleni nella notte. Conte isolato anche sullo stato di emergenza (Di giovedì 23 luglio 2020) La festa è già finita. Ieri sera, in Consiglio dei ministri, si è consumato il primo duello su chi gestirà i soldi in arrivo (da qui a un anno) con il Recovery Fund europeo, ammesso che arrivino in tempo per questo governo. E la dettagliata nota partorita nella notte da Palazzo Chigi sullo scostamento di bilancio da 25 mliardi, votato all’unanimità in Consiglio dei ministri, poco più che una formalità, conferma le indiscrezioni su un clima tutt’altro che rilassato nel governo. Conte, Di Maio e il Recovery Fund Conteso Melina e veleni non solo tra il premier Conte e il ministro Di Maio, in competizione da ieri, ... Leggi su secoloditalia

