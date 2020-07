Piccoli Comuni, Righini-Piacentini: maggioranza insensibile a nostri emendamenti (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “Una maggioranza sorda a qualsiasi proposta migliorativa, ha voltato ancora una volta le spalle ad un’opposizione costruttiva e responsabile, bocciando impietosamente i nostri emendamenti alla Proposta di legge regionale n. 200 sullo ‘Sviluppo e valorizzazione dei Piccoli Comuni’. Uno schiaffo intollerabile a chi, come il nostro gruppo consiliare, aveva lavorato a delle istanze emendative che avrebbero certamente migliorato la legge, a beneficio di chi l’aspettava da tanti anni, e che poteva e doveva essere approvata all’unanimita’”. Cosi’ il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Righini, commenta quanto accaduto in aula alla Pisana, in occasione del via libera alla Proposta di legge sui ... Leggi su romadailynews

