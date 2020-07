Orlando Bloom dice addio al suo cagnolino con un post straziante e si fa tatuare il suo nome sul petto (Di giovedì 23 luglio 2020) Pochi giorni fa Orlando Bloom aveva annunciato sui social che il suo cagnolino Mighty era scomparso. Dopo una settimana di ricerche continue il barboncino è stato purtroppo ritrovato morto e l'attore ... Leggi su tgcom24.mediaset

RIP Mighty", scrive la popstar che è alle ultime settimane della sua prima gravidanza. Dopo la scomparsa Bloom aveva anche offerto una ricompensa in denaro a chiunque avesse riportato a casa il suo ...Orlando Bloom decide di tatuarsi il nome del suo cagnolino morto sul petto per ricordarlo per sempre. L'amore per il proprio cane può raggiungere dimensioni travalicanti, inimmaginabili a chi non ha ...