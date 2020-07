Microsoft: coalizione per portare a zero le emissioni entro il 2030 (Di giovedì 23 luglio 2020) Microsoft, durante la conferenza Inspire 2020, ha annunciato diverse iniziative per raggiungere l’obiettivo di diventare carbon negative entro il 2030. zero emissioni entro il 2030 Il colosso di Redmond aveva annunciato questo ambizioso progetto durante il mese di gennaio. L’azienda prevede di ripulire abbastanza gas serra in modo da far fronte a tutte le sue emissioni sin dalla sua fondazione nel 1975. Ecco i quattro punti principali coalizione “Transform to Net zero”: l’obiettivo di questa coalizione sarà che i membri partecipanti condividano le loro soluzioni per ridurre le emissioni. Microsoft ha affermato che il gruppo ... Leggi su windowsinsiders

