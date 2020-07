Lazio-Cagliari, la polemica di Zenga: “Non capisco perché a noi non danno questi rigori” (Di venerdì 24 luglio 2020) Sconfitta in rimonta per il Cagliari. Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra la Lazio e il Cagliari, che si sono affrontati in occasione della trentacinquesima giornata di Serie A: i rossoblù erano passati in vantaggio con la rete di Simeone, ma i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato grazie ai gol di Milinkovic-Savic e Ciro Immobile. Al termine del match il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, è intervenuto ai microfoni di DAZN, esprimendo la sua rabbia per il rigore non dato al Cagliari per fallo di mano di Milinkovic-Savic: “Chi ha inventato questa regola ama il calcio balilla, ma questa volta mi si è girata contro. In questo caso il braccio di Milinkovic-Savic ... Leggi su mediagol

