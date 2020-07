La nuova ossessione di Salvini è Papa Giuseppe Conte II (Di giovedì 23 luglio 2020) L’estate è la stagione dei tormentoni. Seguendo questa logica, anche Matteo Salvini vuole rimanere al passo dei tempi e, da due giorni, prosegue nel ripetere due ritornelli molto orecchiabili per i suoi elettori e sostenitori: da una parte la citazione dell’Ingegner Cane – storico personaggio di Mai Dire domenica interpretato da Fabio De Luigi – parlando dei «millemila miliardi» ottenuti dall’Italia con il Recovery Fund dopo il Consiglio Europeo; dall’altra quel paragone tra il Presidente del Consiglio e il pontefice. E così la nuova ossessione del leghista è Papa Giuseppe Conte II. LEGGI ANCHE > Salvini minaccia il governo: «Se prolungano lo stato di emergenza non li facciamo uscire ... Leggi su giornalettismo

