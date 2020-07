Joaquin Phoenix ha convinto un uomo armato a liberare 13 ostaggi in Ucraina (Di giovedì 23 luglio 2020) Joaquin Phoenix ha convinto un uomo armato a liberare 13 ostaggi in Ucraina Joaquin Phoenix tutto può, anche quando non lo sa. L’iconico attore che ha interpretato di recente Joker è diventato inavvertitamente il salvatore di una vicenda che avrebbe potuto sfociare in tragedia. Un uomo, armato di pistole e bombe a mano, ha tenuto in ostaggio ben 13 persone su un autobus in Ucraina. Il responsabile, tale Maksym Plokhoy, è un attivista con precedenti per possesso d’armi da fuoco e ha preteso che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incitasse sui social a guardare Earthlings, un documentario contro le violenze ... Leggi su tpi

Sì è conclusa bene la scorsa notte la vicenda del sequestro di 13 persone su un autobus nella cittadina di Lutsk in Ucraina, da parte di Maxim Krishov o «Maxim il cattivo», come ama farsi chiamare. Lo ...

