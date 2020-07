In Sudafrica i casi di Coronavirus superano i 400 mila: chiuse tutte le scuole (Di giovedì 23 luglio 2020) Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa, ha dichiarato che i casi di Coronavirus registrati nel Paese hanno superato quota 400mila. Il presidente ha aggiunto che il governo ha deciso che tutte le ... Leggi su globalist

