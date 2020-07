In lockdown i bimbi alle prese con stress e paure. Uno studio (Di giovedì 23 luglio 2020) AGI - Secondo uno studio, la quarantena imposta dal coronavirus ha avuto pesanti effetti sui bambini: stress, paure, maggiori difficoltà nell'apprendimento a distanza, modifiche nell'alimentazione, disturbi nel sonno e preoccupazione per la salute dei familiari. La ricerca è stata effettuata tra maggio e giugno dal Laboratorio per la Salute Materno Infantile del Dipartimento di Salute Pubblica dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS che ha condotto il progetto “Ragazzi in quarantena”. Coinvolti 82 bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e 14 anni, residenti a Milano, finalizzato ad indagare tramite video-interviste il loro benessere psicologico e i cambiamenti nella routine durante il lockdown. Nel campione considerato, 12 ... Leggi su agi

Due ricerche tracciano un prospetto di cosa è cambiato nella vita degli italiani durante il periodo del lockdown. Emerge che per tutti ci sono state importanti variazioni nell'alimentazione e nei temp ...

