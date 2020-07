‘I banchi? Li vogliamo in 23 giorni’. Azzolina e Arcuri meglio di Stanlio & Ollio (Di giovedì 23 luglio 2020) Generalmente ‘Chi dorme… non piglia pesci’, in questo caso ‘chi dorme prende pesci, in faccia, a suon di critiche’. L’accoppiata Arcuri-Azzolina non perde tempo per generare caos e polemiche. Per consentire alla scuola di ripartire in sicurezza, hanno indetto un bando per la produzione delle postazioni ‘dinamiche’ proposte dal ministro dell’Istruzione. La scadenza del bando, prevista per il 30 luglio, avrebbe portato alla firma dei contratti il 7 agosto. A partire da questa data sarebbe partito il conto alla rovescia per compiere un’impresa tanto impossibile da considerarsi assurda. “23 giorni compresi tutti i festivi per produrre 3,7 milioni di banchi monoposto e dotati di rotelle”. Parliamo dunque di numero mastodontico in tempi record. Una produzione di ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : &lsquoI banchi