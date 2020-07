Genoa-Inter, a che ora si gioca? Dove vedere il match in Tv (Di giovedì 23 luglio 2020) A che ora Genoa-Inter – Genoa-Inter è una delle gare inserite nel calendario della 36esima giornata di Serie A, che vedrà sfidarsi due formazioni con il morale agli antipodi. I padroni di casa sono infatti reduci dall’mportantissima vittoria nel derby contro la Sampdoria, un tassello importante in ottica salvezza, ma non ancora raggiunta matematicamente. I nerazzurri, … L'articolo Genoa-Inter, a che ora si gioca? Dove vedere il match in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Inter : ?? | ALLENAMENTO Verso #GenoaInter, seduta mattutina per i nerazzurri ?? Guarda la gallery completa ??… - SuperSportBlitz : #SerieA - Results: Parma 2-1 Napoli Lecce 3-1 Brescia Inter 0-0 Fiorentina Sampdoria 1-2 Genoa Torino 1-1 Verona SPAL 1-6 Roma #SSFootball - Rojas3299 : RT @marifcinter: Niente di grave per De Vrij: possibile panchina con il Genoa e rientro con il Napoli (Sky) Inter-Napoli che di fatto sarà… - sowmyasofia : Genoa – Inter, probabili formazioni e pronostico - GiancarloBass88 : RT @Inter: ?? | ALLENAMENTO Verso #GenoaInter, seduta mattutina per i nerazzurri ?? Guarda la gallery completa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Inter Genoa-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Genoa – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Genoa – Inter del 25 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A GENOVA – Sabato 2 ...

Giudice sportivo: stop di una giornata a Lerager e all’interista Barella

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Lukas Lerager salterà Genoa-Inter. Il centrocampista del Genoa, diffidato in precedenza, è stato squalificato per una giornata a causa ...

La partita Genoa – Inter del 25 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A GENOVA – Sabato 2 ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Lukas Lerager salterà Genoa-Inter. Il centrocampista del Genoa, diffidato in precedenza, è stato squalificato per una giornata a causa ...