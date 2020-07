Ex maresciallo di Capaci rivela: "Proposi lo scioglimento del Comune" (Di giovedì 23 luglio 2020) "Ho redatto una proposta di scioglimento del Comune di Capaci per presunte infiltrazioni mafiose" che "non è stata mai inoltrata dal competente comando provinciale carabinieri di Palermo al prefetto, per il suo vaglio". Lo ha detto il maresciallo dei carabinieri Paolo Conigliaro, ex comandante della stazione di Capaci dal 2013 al 2018, audito dalla commissione parlamentare Antimafia, presieduta da Nicola Morra (M5S). "Le argomentazioni previste all'interno della proposta di scioglimento del Comune di Capaci erano di varia natura - ha aggiunto il militare siciliano - e la pratica (prima relazione del novembre 2014 ndr) è stata più volte aggiornata via via che emergevano, dalle indagini condotte, ulteriori elementi che davano sempre ... Leggi su agi

Camera dei Deputati, Commissione Antimafia, il Caso-Capaci, audizione del Maresciallo Paolo Conigliaro

