Elena Linari è del Bordeaux: «Non vedo l’ora di iniziare» (Di giovedì 23 luglio 2020) Elena Linari ha lasciato l’Atletico Madrid per passare al Bordeaux: le parole di presentazione della calciatrice italiana Elena Linari è ufficialmente una nuova calciatrice del Bordeaux. Queste le dichiarazioni dell’ex Atletico Madrid. «Sono felice e orgogliosa di annunciarvi l’inizio di una nuova ed importante tappa della mia carriera con il Bordeaux, non vedo l’ora di iniziare». View this post on Instagram 🇫🇷 Je suis très fier et heureuse de vous annoncer le début d’une nouvelle et importante étape de ma carriere avec le @fcgbwomen j’ai hâte de commencer #allezBordeaux ... Leggi su calcionews24

