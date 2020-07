Deltaplano si schianta nel Messinese, morto un 67enne (Di giovedì 23 luglio 2020) commenta Un uomo, Fiorenzo Borgia, 67 anni, ha perso la vita precipitando con un Deltaplano a Milazzo, Messina,. Immediati i soccorsi ma per per il 67enne non c'è stato niente da fare. Secondo una ... Leggi su tgcom24.mediaset

