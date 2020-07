Covid-19, Speranza: “Seconda ondata possibile. Seguite le tre regole” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa guerra contro il Covid-19 non è conclusa. Il monito arriva dal ministro della salute, Roberto Speranza, intervenuto a “24 Mattino“, trasmissione in onda su Radio24. “Questi mesi difficili, in cui i cittadini hanno imparato a combattere il coronavirus, ci hanno insegnato tante cose. Tra queste quella di essere molto determinati. Possiamo provare a contenere la seconda ondata se sapremo essere veloci e determinati nell’isolare i casi, nell’individuare i focolai e contenerli immediatamente“. Bisogna, insomma, mantenere alta l’asticella dell’attenzione: “E’ evidente che non possiamo avere certezze su settembre-ottobre. In alcuni Paesi la seconda ondata è avvenuta, come è avvenuta in epidemie precedenti. Non ... Leggi su anteprima24

