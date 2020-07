Connettività, aree che non piacciono al mercato (Di giovedì 23 luglio 2020) Qualunque percorso di sviluppo del paese non sarà praticabile senza la disponibilità di un’efficiente e veloce infrastruttura di telecomunicazioni distribuita sul territorio senza eccezioni. La recentissima pubblicazione del rapporto Desi 2020 (Indice di digitalizzazione dell’economia e della società) ha evidenziato che l’Italia si colloca per quanto riguarda la connettività ad alta velocità (con almeno 100 Mbps) al 22° posto su 28 paesi. Il ritardo è ancora più rilevante per quanto riguarda le aree rurali. La situazione emergenziale ha rivelato in … Continua L'articolo Connettività, aree che non piacciono al mercato proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

