Come trasmettere in diretta una chiamata su Facebook Messenger (Di giovedì 23 luglio 2020) Facebook permette di trasformare le videochiamate su Messenger Rooms in Dirette su Facebook (foto: Facebook)Su Facebook una videochiamata su Messenger Rooms potrà essere trasmessa in diretta. Il social network ha riscontrato un raddoppio delle dirette a giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, perciò ha reo disponibile l’opzione di pubblicare le videochiamate effettuate con Messenger Rooms. Che siano lezioni di fitness, incontri del club del libro o semplici chiacchiere tra amici, ora gli utenti potranno trasformare una videochiamata in una trasmissione in diretta alla quale potranno partecipare fino a un massimo di 50 persone. Chiunque ... Leggi su wired

