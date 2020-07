Cig, verso il prolungamento e stop a licenziamenti. Indagini: Arcelor continuò a produrre e usò la cassa? (Di giovedì 23 luglio 2020) Ad annunciare la proroga di 18 settimane di cassa integrazione il ministro del Lavoro Catalfo. L'alternativia: benefici fiscali alle aziende che faranno rientrare i propri dipendenti Leggi su tg.la7

repubblica : Lavoro, Catalfo ai sindacati: 'Verso proroga cig di 18 settimane. Prosegue blocco dei licenziamenti, ma non in caso… - TuttoQuaNews : RT @rep_economia: Lavoro, Catalfo ai sindacati: 'Verso proroga cig di 18 settimane. Prosegue blocco dei licenziamenti, ma non in caso di ch… - repubblica : Lavoro, Catalfo ai sindacati: 'Verso proroga cig di 18 settimane. Prosegue blocco dei licenziamenti, ma non in caso… - repubblica : RT @rep_economia: Lavoro, Catalfo ai sindacati: 'Verso proroga cig di 18 settimane. Prosegue blocco dei licenziamenti, ma non in caso di ch… - rep_economia : Lavoro, Catalfo ai sindacati: 'Verso proroga cig di 18 settimane. Prosegue blocco dei licenziamenti, ma non in caso… -