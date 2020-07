Centinaia di migranti sbarcati in 48 ore (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA, 23 LUG - Sono Centinaia i migranti sbarcati in Italia nelle ultime 48 ore. Tra questi, molti a Lampedusa dove, fra soccorsi realizzati nelle acque antistanti l'isola e approdi autonomi, solo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Adnkronos : Il leader della Lega è arrivato nel pomeriggio a Lampedusa, per visitare l'hotspot dell'isola dove ci sono centinai… - Internazionale : Un’inchiesta del New York Times e del Marshall Project dimostra che le autorità statunitensi hanno continuato per m… - lucab962 : RT @AzzurraBarbuto: Questo l'ho scritto ieri. Poi ne sono arrivate altre centinaia. Per un totale in 23 giorni di 4.241 Conte, avvocato de… - gobbetti741 : RT @AzzurraBarbuto: Questo l'ho scritto ieri. Poi ne sono arrivate altre centinaia. Per un totale in 23 giorni di 4.241 Conte, avvocato de… - Nicola23453287 : RT @AzzurraBarbuto: Questo l'ho scritto ieri. Poi ne sono arrivate altre centinaia. Per un totale in 23 giorni di 4.241 Conte, avvocato de… -

Ultime Notizie dalla rete : Centinaia migranti Centinaia di migranti sbarcati in 48 ore Agenzia ANSA Invasione di migranti a Lampedusa. Salvini: "Governo criminale"

Sono bastate 48 ore per consentire a circa 800 migranti di approdare su Lampedusa che adesso si rischia il collasso. Nel frattempo questo pomeriggio è giunto a Lampedusa il leader della Lega Matteo Sa ...

A Lampedusa sbarcano a centinaia

LAMPEDUSA - Sono centinaia i migranti sbarcati in Italia nelle ultime 48 ore. Tra questi, molti a Lampedusa dove, fra soccorsi realizzati nelle acque antistanti l'isola e approdi autonomi, solo oggi s ...

Sono bastate 48 ore per consentire a circa 800 migranti di approdare su Lampedusa che adesso si rischia il collasso. Nel frattempo questo pomeriggio è giunto a Lampedusa il leader della Lega Matteo Sa ...LAMPEDUSA - Sono centinaia i migranti sbarcati in Italia nelle ultime 48 ore. Tra questi, molti a Lampedusa dove, fra soccorsi realizzati nelle acque antistanti l'isola e approdi autonomi, solo oggi s ...