Carabinieri arrestati a Piacenza, spunta anche un’orgia in caserma (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono in arrivo nuove informazioni sui reati avvenuti all’interno della caserma Levante a Piacenza. Ieri, mercoledì 22 luglio, è stato attuato il sequestro di un’intera caserma dei Carabinieri, con conseguente arresto di diversi agenti. Le accuse sono molteplici: traffico e spaccio di stupefacenti, ricettazione, estorsione, arresto illegale, tortura, lesioni personali, peculato, abuso d’ufficio e falso … L'articolo Carabinieri arrestati a Piacenza, spunta anche un’orgia in caserma proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

