Calciomercato Napoli, Valter De Maggio su Victor Osimhen: “L’affare è in via di definizione, la fumata bianca è destinata ad arrivare” (Di giovedì 23 luglio 2020) Sembrano esserci altre novità riguardo al possibile arrivo di Victor Osimhen al Napoli, con il club azzurro che sta lavorando in maniera incessante per l’attaccante nigeriano. Una piccola consolazione per l’ambiente, deluso dalla sconfitta di Parma e voglioso di riscattarsi già sabato sera col Sassuolo, al San Paolo. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Sassuolo. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.22/07/202019:30 1: 1.57 - X: 4.40 - 2: 5.00 1: 1.57 - X: 4.50 - 2: 5.25 1: 5.57 - X: 4.40 - 2: 5.00 Di ... Leggi su calciomercato.napoli

Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per ora c'è il giusto silenzio sulla trattativa fino alla fumata bianca. Oggi pomeriggio? È una cosa in definizione, ma non posso ...

