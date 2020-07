Ascolti tv mercoledì 22 luglio 2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Prime Time Su Rai 1 Superquark ha registrato 2.160.000 telespettatori, share 11,6%. Su Rai 2 90° Gol Flash .000, %. N.C.I.S. ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma 1.691.000, 8,9%. Su Canale 5 La miniserie Come sorelle ha registrato un netto di 1.960.000 telespettatori, share 11,3%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rete 4 Il film Ticker ha registrato 608.000 telespettatori, share 3,2%. Su La7 Il film Il medico della mutua ha registrato 493.000 telespettatori, share 2,5%. Su Tv8 Il film Tulipani: Amore, onore e una bicicletta ha registrato 540.000 telespettatori, share 2,7%. Su Nove Il film Robin Hood principe dei ladri è stato visto da 428.000 ... Leggi su blogo

CorriereCitta : Ascolti Tv mercoledì 22 luglio 2020: Superquark, Chi l’ha visto?, Come sorelle, tutti i dati Auditel e lo share - MutiLeonilde : RT @cheTVfa: A causa dei bassi ascolti, #Canale5 sposta la serie #Manifest in seconda serata (mercoledì 22 e venerdì 24 luglio). Venerdì 24… - cheTVfa : A causa dei bassi ascolti, #Canale5 sposta la serie #Manifest in seconda serata (mercoledì 22 e venerdì 24 luglio).… - RaffaeleSanto : Canale 5 fa il #Manifest alla serie? Dopo gli ascolti al 7% di venerdì scorso, i restanti episodi andranno in onda… - Tuttowrestling : #News #AEW La AEW torna a vincere nettamente negli ascolti del mercoledì sera contro NXT -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti mercoledì Ascolti tv USA mercoledì 12 dicembre, crescono SEAL Team e Modern Family Dituttounpop