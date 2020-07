Arriva il via libera dei medici, Marquez in pista a Jerez (Di giovedì 23 luglio 2020) Jerez DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Quella che fino a ieri sembrava solo un'idea folle, al confine con la boutade, adesso è realtà: Marc Marquez potrà correre domenica il Gran Premio d'Andalusia, a una settimana esatta dall'highside che sullo stesso circuito di Jerez de la Frontera gli era costato la frattura dell'omero destro. Faceva sul serio il Cabroncito martedì scorso a Barcellona quando, dopo l'intervento effettuato dal professor Xavier Mir, aveva espresso il desiderio di tornare subito in sella visto che il nervo radiale non era stato danneggiato. Un desiderio che inizialmente sembrava irrealizzabile: alla Honda non si erano voluti sbilanciare sui tempi di recupero e la più rosea delle previsioni riguardava un possibile rientro a Brno il 7 agosto. E invece, nonostante quella placca ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Arriva via Il Brescia arriva al “Via del Mare”, ultima spiaggia per il Lecce LecceSette La Corte dei conti promuove il Comune:

Con la delibera del 16 luglio la Corte dei conti ha dato il via libera alla rideterminazione della congruità ... una relazione di 50 pagine che era arrivata a dicembre dell’anno scorso. Secondo la ...

Cagliari, le proteste dei ristoratori di via Sassari

Accade in questi giorni a Cagliari, tra piazza Del Carmine e via Sassari: i proprietari delle attività di ... ma la soluzione non è gradita alla maggior parte degli esercenti: i pasti rischiano di ...

