10 anni di One Direction: i messaggi di Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Liam Payne (Di giovedì 23 luglio 2020) It's such a major part of our lives and always will be. Cheers to US today boys and thank you to all you beautiful people who have supported us over the last 10 years. @LiamPayne @HarryStyles @zayn @... Leggi su news.mtv

team_world : Chi oggi ha festeggiato 10anni dei 1D, ha contribuito a scrivere questa indimenticabile storia. Ecco perché la band… - mtvitalia : Aspettando anche quello di Zayn ???? #10YearsOfOneDirection - mtvitalia : Il 23 luglio 2010 sono cambiate per sempre le vite di Harry, Niall, Louis, Liam e Zayn... ma anche le nostre! ??… - cottonyongie : Vabbè raga ma che siamo nel 2012/2013 che dite che taylor ha lanciato l’annuncio del nuovo album per coprire l’anni… - svftharoldx : raga non per mettere ansia ma gli one direction sono diventati ufficialmente una band alle 08:22, l'ho trovato scri… -