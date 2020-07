Usa, sparatoria a Chicago: colpita un’agenzia di pompe funebri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Altra e ennesima sparatoria in Usa. Questa volta è Chicago ad essere “colpita”: presa di mira un’agenzia di pompe funebri. Per ora almeno 13 feriti. Armi e fuoco in Usa. Ci risiamo: ennesima sparatoria. Al centro della vicenda, questa volta, c’è la più grande città dello Stato dell’Illinois: Chicago. Assaltata un’agenzia di pompe funebri (fatto molto singolare viste le tante sparatorie all’interno di scuole e supermercati). Secondo quanto riportato dai media americani 13 persone sarebbero state ferite in modo grave. Quest’ultime, poi, sono state trasportate immediatamente in ospedale, pronte a subire un’eventuale intervento chirurgico. Altre invece, ... Leggi su bloglive

AGI - Sono stati ricoverati in ospedale i 14 feriti in una sparatoria a Chicago, in un'agenzia di pompe funebri. Una persona e' stata fermata ma il movente non e' noto. Le forze dell'ordine, durante ...

New York, 22 lug 06:18 - (Agenzia Nova) - La violenza che da settimane percorre le strade di Chicago, negli Stati Uniti, appare ancora fuori controllo, pochi giorni dopo le polemiche tra il sindaco di ...

New York, 22 lug 06:18 - (Agenzia Nova) - La violenza che da settimane percorre le strade di Chicago, negli Stati Uniti, appare ancora fuori controllo, pochi giorni dopo le polemiche tra il sindaco di ...