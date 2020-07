Un test ‘riconosce’ il tumore con 4 anni d’anticipo. Lo studio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Oltre alle tecniche cliniche d’avanguardia, che aprono orizzonti sempre più incoraggianti nella cura delle neoplasie anche più gravi, la prevenzione resta la stella cometa dell’ambiente scientifico. Non solo per quanto concerne abitudini e stili di vita, ma anche e soprattutto a livello di diagnosi precoce. Come l’interessante ricerca internazionale pubblicata su Nature Communications e coordinata dall’Università della California a San Diego, una tecnica basata sull’analisi del sangue che riconosce cinque forme di tumore comuni con un anticipo di quattro anni rispetto alle tecniche tradizionali. La tecnica, chiamata PanSeer, riconosce precocemente nel 91% dei casi, i tumori di stomaco, esofago, colon retto, polmoni e fegato in persone senza sintomi, e in futuro potrebbe entrare nella routine delle ... Leggi su quifinanza

