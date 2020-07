UFC 4 in un gameplay trailer che mostra alcune delle nuove funzionalità introdotte (Di mercoledì 22 luglio 2020) EA Sports ha pubblicato un trailer di UFC 4 che mostra il gameplay e i miglioramenti apportati a questa edizione del gioco.In questo nuovo video di UFC 4, potete vedere nel dettaglio le varie funzionalità e tecniche di gioco revisionate e più intuitive.Vedrete anche le posizioni difensive e offensive e un nuovo sistema di sottomissione.Leggi altro... Leggi su eurogamer

MondoXbox : Un trailer di EA Sports UFC 4 ci illustra le novità del gameplay -

Ultime Notizie dalla rete : UFC gameplay

Fight - The Shield Of Wrestling

Ultimate Team è una modalità molto popolare nonché redditizia per Electronic Arts, ed è facile immaginare che si tratti di un punto fermo in UFC 4, annunciato la scorsa settimana. Ma quest'anno, a qua ...Come da programma, EA Sports UFC 4 è stato annunciato in occasione dell'evento UFC 251 con un primo trailer di presentazione ufficiale e la data di uscita. NOTIZIA di Giorgio Melani — 11/07/2020 EA Sp ...