Traffico Roma del 22-07-2020 ore 17:30 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare aumenta il Traffico ma senza particolari difficoltà tra Pontina e Tuscolana in carreggiata esterna mentre in Terna gli spostamenti maggiori sono concentrati tra Nomentana e Prenestina prudenza su via del Foro Italico dove In caso di maggior Traffico non si escludono rallentamenti tra via Salaria e via di Tor di Quinto In entrambe le direzioni più Traffico sulla Tangenziale Est e in particolare tra via dei Monti Tiburtini e l’allacciamento con il letterato Urbano della Roma Teramo verso San Giovanni a causa di un incendio continua ad essere chiuso in entrambe le direzioni di intero tratto di via Castel di Guido raccomandiamo ancora prudenza anche se non vengono segnalate difficoltà a ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 22-07-2020 ore 13:30 RomaDailyNews Roma, vasto incendio di sterpaglie a Castel di Guido. Lambite anche case e auto

Vasto incendio di sterpaglie a Castel di Guido a Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono ... In azione anche due elicotteri dei pompieri. Chiusa al traffico dalle 13.30 via Castel di Guido.

Varchi Ztl spenti per il covid, i residenti: "Se il Comune non rimborsa andremo al Tar"

Un rimborso, anche parziale, o almeno la proroga dei permessi per sei mesi, il tempo in cui gli accessi sono rimasti spenti. Il Comune di Roma ha sospeso le zone a traffico limitato durante l'emergenz ...

