Torvaianica, riapre un altro stabilimento a cui era stata revocata la concessione: accolto il ricorso al Consiglio di Stato (Di mercoledì 22 luglio 2020) riapre, almeno fino al 17 settembre, giorno in cui si discuterà nuovamente davanti al Tribunale del Lazio della situazione nel dettaglio, lo stabilimento balneare e ristorante “Miami”, sul lungomare delle Sirene a Torvaianica. La decisione è stata presa dal Consiglio di Stato, a cui si erano rivolti i gestori dopo che l’ordinanza emessa dal sindaco di Pomezia aveva stabilito la decadenza di 9 concessioni, tra cui – appunto – quella del “Miami”. Oggi invece, attraverso un decreto cautelare emesso dal presidente della V sezione del Consiglio di Stato, è stata accolta la richiesta di sospensiva “inaudita altera parte”, cioè valutando soltanto le istanze ... Leggi su ilcorrieredellacitta

