Test sierologici a Pavia, indagati i vertici del San Matteo e Diasorin (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Guardia di Finanza, su spinta della Procura di Pavia, ha avviato questa mattina le perquisizioni domiciliari e aziendali nei confronti dei vertici dell’IRCSS San Matteo e dell’azienda Diasorin. L’ipotesi di reato, al momento, è di «turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato». Il provvedimento fa parte dell’inchiesta avviata qualche settimana fa sui Test sierologici in Lombardia che, secondo la Procura, non avrebbe seguito tutti i canoni di legge aprendo le porte alle ipotesi di reato conTestate. LEGGI ANCHE > Tamponi, mascherine, RSA e Test sierologici: le quattro domande a Fontana dai sindaci lombardi Tra le persone che risultano indagate ci ... Leggi su giornalettismo

piersileri : Per una riapertura delle scuole in sicurezza bene il tampone, i test sierologici, il metro di distanza e poi ragion… - RegioneER : #CORONAVIRUS: 18 nuovi CASI POSITIVI, di cui 12 ASINTOMATICI. I GUARITI salgono a 23.662 (+17). Effettuati 5.382 TA… - fanpage : Indagati i vertici della multinazionale farmaceutica Diasorin e del Policlinico San Matteo di Pavia - NewsMondo1 : Test sierologici, indagati i vertici del Policlinico San Matteo e della Diasorin - neXtquotidiano : #Diasorin e San Matteo di Pavia indagati per i test sierologici in Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Test sierologici Coronavirus: "I test sierologici a tappeto non riusciranno a stanare il virus" IL GIORNO Coronavirus, indagati i vertici del San Matteo e Diasorin

nel settore dei test sierologici per la diagnosi di infezione da Covid-19". "L'attività - sottolinea ancora la nota della Procura - trae origine da una denuncia presentata da una società concorrente ...

Coronavirus: indagati vertici San Matteo e Diasorin, ipotesi peculato

L'inchiesta è relativa all'accordo tra la Diasorin e il S.Matteo di Pavia per i test sierologici per il covid-19 in Lombardia. Sequestrati i documenti Intesa San Matteo-Diasorin su test sierologici.

nel settore dei test sierologici per la diagnosi di infezione da Covid-19". "L'attività - sottolinea ancora la nota della Procura - trae origine da una denuncia presentata da una società concorrente ...L'inchiesta è relativa all'accordo tra la Diasorin e il S.Matteo di Pavia per i test sierologici per il covid-19 in Lombardia. Sequestrati i documenti Intesa San Matteo-Diasorin su test sierologici.