Terremoto: violenta scossa in Tibet pochi minuti fa, avvertita in Cina e Nepal [DATI] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una violenta scossa di Terremoto di magnitudo 6.6 ha fatto tremare il Tibet alle 22:07 (ora italiana) di questa sera. L’epicentro è stato registrato a circa 300 km da Nagqu, nella Regione Autonoma del Tibet, Cina, ad una profondità di 10 km. Il sisma ha dunque interessato sia la Cina che il Nepal.L'articolo Terremoto: violenta scossa in Tibet pochi minuti fa, avvertita in Cina e Nepal DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

