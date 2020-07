SuperQuark 2020 seconda puntata: anticipazioni 22 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) SuperQuark 2020 seconda puntata. Mercoledì 22 luglio in prima serata su Rai 1 torna il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE SuperQuark 2020 seconda puntata: anticipazioni 22 luglio L’Asia è il continente più grande, quello che ospita gli ambienti più differenti. E quindi la più grande varietà di animali. Ma è anche il continente della Siberia. Una terra raccontata dal documentario Bbc che apre l’appuntamento con ... Leggi su cubemagazine

UnDueTreBlog : SuperQuark – Seconda puntata del 22 luglio 2020 – Con Piero Angela – Anticipazioni, temi e servizi.… - SMSNEWSOFFICIAL : Un viaggio in Asia con “Superquark”, stasera su Rai 1 - Teleblogmag : Prima serata con la scienza e l'approfondimento, continua l'attualità ma anche cinema e miniserie. Iscriviti al nos… - S_CheSpettacolo : [#TV?] ? #ProgrammiTV di stasera mercoledì #22Luglio2020 ? #22Luglio #SuperQuark #PieroAngela #Rai1 #StaseraInTV… - lorenzovngl : Brunella, la balena della Val d'Orcia. #Superquark -

Ultime Notizie dalla rete : SuperQuark 2020

Le foto presenti su Cube Magazine e i suoi sottodomini possono essere prese da internet e ritenute di pubblico dominio.Su Rai 1 alle 21.25 Piero Angela ci porta in viaggio dall’altra parte del mondo fino all’Asia con Superquark, per poi tornare in Italia, in Sicilia a Stromboli e gli affascinanti fenomeni delle sue er ...