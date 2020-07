Sfera Ebbasta canta ad un evento privato a Fregene: chiuso lo stabilimento per violazione delle norme sicurezza anti Covid-19 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sfera Ebbasta è stato il protagonista di un evento privato che si è tenuto mercoledì 15 luglio scorso – come riporta il sito Fregene online – allo stabilimento “Gilda On The Beach” di Fregene. Quindi non un concerto vero e proprio, ma solo una piccola esibizioni per poche persone. L’evento non è stato minimamente pubblicizzato proprio per evitare che si creasse il caos fuori dal locale. Appena il rapper ha iniziato a cantare però un gruppo di ragazzini, presenti nello stabilimento, sono accorsi sotto il palco, molti senza mascherine, creando di conseguenza assembramenti. La circostanza è stata notata dal commissariato di Fiumicino, diretto da ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Sfera Ebbasta canta ad un evento privato a Fregene: chiuso lo stabilimento per violazione delle norme sicurezza ant… - clikservernet : Sfera Ebbasta canta ad un evento privato a Fregene: chiuso lo stabilimento per violazione delle norme sicurezza ant… - Noovyis : (Sfera Ebbasta canta ad un evento privato a Fregene: chiuso lo stabilimento per violazione delle norme sicurezza an… - Noovyis : (Sfera Ebbasta canta ad un evento privato a Fregene: chiuso lo stabilimento per violazione delle norme sicurezza an… - FQMagazineit : Sfera Ebbasta canta ad un evento privato a Fregene: chiuso lo stabilimento per violazione delle norme sicurezza ant… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfera Ebbasta Fregene, chiuso stabilimento dopo concerto di Sfera Ebbasta: ragazzini assembrati sotto il palco Fanpage.it Sfera Ebbasta canta ad un evento privato a Fregene: chiuso lo stabilimento per violazione delle norme sicurezza anti Covid-19

Sfera Ebbasta è stato il protagonista di un evento privato che si è tenuto mercoledì 15 luglio scorso – come riporta il sito Fregene online – allo stabilimento “Gilda On The Beach” di Fregene. Quindi ...

“Bye Bye”, presentato al Gambrinus il nuovo singolo di Anna Capasso

Nel 2019 pubblica il singolo “Come pioggia” con la produzione musicale di Massimo D’Ambra (vocal coach di “The Voice of Italy” nel team di Gué Pequeno, e collaboratore di Shablo e Sfera Ebbasta).

Sfera Ebbasta è stato il protagonista di un evento privato che si è tenuto mercoledì 15 luglio scorso – come riporta il sito Fregene online – allo stabilimento “Gilda On The Beach” di Fregene. Quindi ...Nel 2019 pubblica il singolo “Come pioggia” con la produzione musicale di Massimo D’Ambra (vocal coach di “The Voice of Italy” nel team di Gué Pequeno, e collaboratore di Shablo e Sfera Ebbasta).