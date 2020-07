Ruffini (Ag. Entrate): “Riformare fisco per prelievi solo da incassi reali” (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Niente più acconti e saldi ma versamenti in base solo ai guadagni realizzati e una semplificazione dei diversi adempimenti fiscali che rendono il calendario di partite Iva e aziende un vero percorso a ostacoli. È la proposta lanciata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in un’intervista al Corriere della Sera. “La mia riflessione – ha spiegato – mira a superare lo stress e l’ansia che circa 4 milioni di contribuenti tra autonomi, professionisti e partite Iva vivono ogni anno in relazione a un calendario di scadenze fiscali, spesso soggetto a cambiamenti”. Secondo Ruffini, “per le persone fisiche titolari di partita Iva e per le società di persone si tratterebbe di passare a un sistema di cash flow tax, ... Leggi su quifinanza

