Reggio Audace, la B è tua! Il Bari dovrà riprovarci (Di mercoledì 22 luglio 2020) La finale playoff di serie C 2020-21 si è appena conclusa. La Reggio Audace ha battuto per 1-0 il Bari con una rete di Kargbo arrivata al minuto 50′ e ha conquistato la promozione in serie B. Delusione per i galletti guidati da Vivarini, che dovranno quindi riprovarci il prossimo anno. FOTO: Lega Pro Twitter L'articolo Reggio Audace, la B è tua! Il Bari dovrà riprovarci proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

