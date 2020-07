Pioli resta al Milan fino al 2022 (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI - Stefano Pioli è stato confermato allenatore del Milan fino al 2022. Lo ha annunciato il club rossonero dopo la vittoria 2 a 1 contro il Sassuolo. "Stefano Pioli estende il contratto con Ac Milan, sarà l'allenatore del club rossonero fino al giugno 2022, grazie a un nuovo accordo biennale". Pioli, recita il comunicato, "ha saputo gestire brillantemente sia il blocco dovuto alla pandemia da Covid-19 che il riavvio della stagione in corso, con un approccio concreto e positivo, facendo crescere tutta la squadra". "Sono felice e orgoglioso della fiducia che ho ricevuto dal Milan", ha commentato l'allenatore 54enne. Leggi su agi

