Piacenza, carabinieri arrestati e caserma sequestrata (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una caserma dei carabinieri è stata messa sotto sequestro e almeno sei militari sono stati arrestati, alcuni già in carcere altri agli arresti domiciliari. L’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Piacenza ha portato all'emissione di diverse ordinanze di custodia cautelare per i militari di una caserma della Compagnia di Piacenza. I reati contestati andrebbero dallo spaccio, all'estorsione fino alla tortura. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa convocata alle 12. Leggi su tg24.sky

