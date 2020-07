OPS UBI Banca, adesioni al 22/07/2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) promossa da Intesa Sanpaolo sulle azioni UBI Banca, ad un concambio di 1,7 azione Intesa per ogni azione UBI portata in adesione più un corrispettivo in denaro pari a 0,57 euro ad azione, risulta che oggi, 22 luglio 2020, sono state presentate 99.230.107 richieste di adesione. Nella stessa giornata sono state revocate 13.000 adesioni pervenute alle condizioni precedenti. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 196.333.493 adesioni, pari al 17,162% dell’offerta. L’offerta terminerà il 28 luglio 2020. Leggi su quifinanza

