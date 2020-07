Napoli, chiusura anticipata per la Metro Linea 1 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per la giornata di domani, 23 luglio, a seguito della realizzazione di alcune attività di manutenzione straordinaria la Linea 1 della Metropolitana di Napoli anticipa la chiusura al pubblico. A renderlo noto è la stessa Anm. Le ultime corse garantite: – da Piscinola, ore 20.44 – da Garibaldi, ore 21.14 L'articolo Napoli, chiusura anticipata per la Metro Linea 1 proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

DiMarzio : #Calciomercato #Napoli | In chiusura l'affare #Osimhen La conferma del dg del #Lille - DiMarzio : #Napoli, non solo #Osimhen (trattativa ormai in chiusura): occhi su #Núñez e #Romero - NackaSkoglund89 : RT @ToniAzzurri: +++Blitz di #Giuntoli a Genova: in chiusura #Quagliarella al Napoli+++ - Azzurro19262 : @diego_tvl @Frances96104359 @VincyDevi @omaakatugba La smentita e' l inizio della trattativa e' il motto di Spud, l… - EmanueleFire : RT @ToniAzzurri: +++Blitz di #Giuntoli a Genova: in chiusura #Quagliarella al Napoli+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli chiusura Napoli, agente di Gabriel a Posillipo: affare in chiusura? DailyNews 24 WHIRLPOOL: A NAPOLI COME A SIENA, AL CENTRO GLI INTERESSI DEI LAVORATORI

Quale sarà il futuro dello stabilimento senese? Da più di un anno ormai i lavoratori della Whirlpool di Napoli stanno lottando contro la decisione presa dall'azienda di delocalizzare contravvenendo ag ...

Napoli, ore decisive per il colpo Osimhen! Retroscena sulla volontà del giocatore

Nel frattempo arrivano indiscrezioni sulla sua presunta firma con il club azzurro, ma non sono state ancora confermate dai diretti interessati. Il Napoli continua a lavorare e cerca di chiudere quanto ...

Quale sarà il futuro dello stabilimento senese? Da più di un anno ormai i lavoratori della Whirlpool di Napoli stanno lottando contro la decisione presa dall'azienda di delocalizzare contravvenendo ag ...Nel frattempo arrivano indiscrezioni sulla sua presunta firma con il club azzurro, ma non sono state ancora confermate dai diretti interessati. Il Napoli continua a lavorare e cerca di chiudere quanto ...