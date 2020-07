Lazio, Inzaghi e il traguardo delle 200 panchine: a fine stagione sarà record (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA - Simone Inzaghi è già nella storia della Lazio . A fine campionato lo sarà una volta in più. Già contro il Cagliari farà registrare la presenza numero 200 sulla panchina biancoceleste. E poi via ... Leggi su corrieredellosport

Un incontro per decidere il futuro del tecnico della Lazio. Claudio Lotito e Simone Inzaghi si incontreranno nei prossimi giorni per capire se ci saranno le condizioni per poter proseguire il rapporto ...Battere il Cagliari per ritrovare sorrisi e successo e chiudere aritmeticamente il discorso Champions: è questo l'obiettivo della Lazio in vista della sfida di giovedì sera all'Olimpico. Una gara in c ...