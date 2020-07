La faccia del leghista Bagnai quando gli viene mostrata la vignetta di Makkox | VIDEO (Di mercoledì 22 luglio 2020) È stato il nome del farmaco anti-disturbi gastrici più utilizzato dai leghisti in risposta a chi li criticava. Oggi che, come specchio riflesso, viene propinato a loro sul tema dell’accordo per il Recovery Fund, i sostenitori del Carroccio non l’hanno presa benissimo. Il tutto è partito da una vignetta di Makkox pubblicata sull’edizione odierna de Il Foglio. Quel disegno è stato mostrato dalla conduttrice di Omnibus (su La7) al senatore Alberto Bagnai in collegamento. E non l’ha presa benissimo questa legge del contrappasso. LEGGI ANCHE > Salvini propone il modello Portogallo per attirare i pensionati (ma non sa che la detassazione è stata abolita) Insomma, la satira è apprezzata solo quando la si usa e non si subisce. Il senatore ... Leggi su giornalettismo

LegaSalvini : #IostoconSalvini PRIMO nei trend Twitter e hashtag piú twittato del giorno, alla faccia degli insulti e dell’odio v… - matteosalvinimi : #Salvini: Soldi del #RecoveryFund arriveranno tardi. Per molti italiani il problema è adesso, non nel 2021. I soldi… - matteosalvinimi : Possiamo evitare di importare positivi al coronavirus dal resto del mondo? Se c'è un ministro dell'Interno, si facc… - iabfe : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Soldi del #RecoveryFund arriveranno tardi. Per molti italiani il problema è adesso, non nel 2021. I soldi ch… - MarioOcchini : @RadioSavana forse non hai capito che anche salvini è in accordo con loro.. o credi veramente che ognuno faccia a m… -

Ultime Notizie dalla rete : faccia del “Scuole, alla faccia del Covid e del distanziamento” Senigallia Notizie Recovery Fund, Amendola: «Ora il governo è chiamato a una grande prova di coesione e responsabilità»

Gli stanziamenti comunque arriveranno nella seconda parte del 2021 e fino ad allora come faremo? «Alcune misure sono già attive e non sono poca roba: fondo Sure per la disoccupazione, le risorse della ...

Nei prossimi episodi di Grey’s Anatomy si parlerà di coronavirus

È certo: nella 17esima stagione, il medical drama più longevo affronta il tema della pandemia. Ancora dubbi, invece, sulla data del debutto “Affronteremo di sicuro la pandemia: non c’è verso che lo sh ...

Gli stanziamenti comunque arriveranno nella seconda parte del 2021 e fino ad allora come faremo? «Alcune misure sono già attive e non sono poca roba: fondo Sure per la disoccupazione, le risorse della ...È certo: nella 17esima stagione, il medical drama più longevo affronta il tema della pandemia. Ancora dubbi, invece, sulla data del debutto “Affronteremo di sicuro la pandemia: non c’è verso che lo sh ...