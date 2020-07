Inter-Fiorentina, i diffidati nerazzurri a rischio per il Genoa: insidia De Vrij (Di mercoledì 22 luglio 2020) La trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020 proporrà la sfida fra Inter e Fiorentina, la quale si svolgerà sul palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. I nerazzurri proveranno a dar ancora filo da torcere alla Juventus di Maurizio Sarri, seppur l’obiettivo Scudetto non sia più credibile come in precedenza: sarà comunque importante una vittoria, quantomeno per blindare momentaneamente il secondo posto. Stefan De Vrij, Nicolò Barella, Borja Valero, Roberto Gagliardini e Matias Vecino risultano fra i giocatori diffidati, dunque a rischio per l’incontro successivo con il Genoa, delicato per l’importanza specifica della volata finale nerazzurra. L’ultimo citato non sarà della ... Leggi su sportface

