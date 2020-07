Inter-Fiorentina, Commisso: “Con Iachini siamo diventati la difesa numero uno del campionato” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Bella partita contro una grande squadra, siamo stati molto bravi e attenti in difesa con un super Terracciano e abbiamo anche avuto le nostre occasioni. Prendere punti a Milano non è mai facile ma con questo impegno siamo riusciti a fare davvero una prestazione molto buona e anche oggi siamo riusciti a non prendere reti. Con Iachini siamo diventati la difesa numero uno del campionato”. Questo il commento del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, al termine del match tra Inter e Fiorentina terminata con il punteggio di 0-0. Leggi su sportface

