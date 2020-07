Infortunio De Vrij: problemi al ginocchio per il difensore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Infortunio De Vrij: brutta tegola per Antonio Conte che è stato costretto a sostituire il difensore olandese. Dentro Ranocchia Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomblog : Infortunio De Vrij: problemi al ginocchio per il difensore - #Infortunio #Vrij: #problemi - stefanoscorpio : Ma De Vrij uscito x infortunio? Dicono goodbye alla prossima stagionata! - SevenValaw : RT @lollo_interista: Anche il cielo piange per l'infortunio di De Vrij. #InterFiorentina - RobertoScogna15 : Non ci voleva l'infortunio di De Vrij. - lollo_interista : Anche il cielo piange per l'infortunio di De Vrij. #InterFiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Vrij ULTIM’ORA – Infortunio per de Vrij: l’olandese esce dopo una ventina di minuti contro la Fiorentina passioneinter.com Inter-Fiorentina, i diffidati nerazzurri a rischio per il Genoa: insidia De Vrij

Stefan De Vrij, Nicolò Barella, Borja Valero ... L’ultimo citato non sarà della partita, a causa di un infortunio al ginocchio, ma gli altri quattro uomini di Antonio Conte dovranno mostrare maturità ...

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA/ Quote: gran duello tra Sanchez e Ribery

Probabili formazioni Inter Fiorentina: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la partita che rientra nella 35^ giornata della Serie A, squadre in campo a San Siro. Probabili for ...

Stefan De Vrij, Nicolò Barella, Borja Valero ... L’ultimo citato non sarà della partita, a causa di un infortunio al ginocchio, ma gli altri quattro uomini di Antonio Conte dovranno mostrare maturità ...Probabili formazioni Inter Fiorentina: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la partita che rientra nella 35^ giornata della Serie A, squadre in campo a San Siro. Probabili for ...