"Il fisco in tempo reale di Ruffini è fattibile, grazie alla fatturazione elettronica" (Di mercoledì 22 luglio 2020) “La vera rivoluzione era già arrivata con la fatturazione elettronica, con cui il fisco vede tutto”. A dirlo è la fiscalista Rosanna Acierno, interpellata da HuffPost sull’idea lanciata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, di cambiare il meccanismo con cui paghiamo le tasse. Niente più acconti e saldi, ma un fisco in real time, con versamenti sui guadagni effettivi e liquidazioni mensili o trimestrali del dovuto. Lui la definisce una “riflessione”, che verterebbe su una radicale semplificazione degli adempimenti Irpef e Iva. Il progetto è stato accolto positivamente dal governo, la viceministra dell’Economia Laura Castelli ha parlato di un “metodo di cassa”, che ... Leggi su huffingtonpost

