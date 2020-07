I convocati di Di Biagio per la sfida con la Roma: out Valoti, Castro e Floccari (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il tecnico della Spal Luigi Di Biagio ha diramato l’elenco dei convocati per il match di questa sera contro la Roma. Ecco di seguito la lista: Portieri: Letica, Meneghetti, Thiam.Difensori: Bonifazi, Cionek, Fares, Felipe, Reca, Sala, Salamon, Tomovic, Vicari.Centrocampisti: D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori.Attaccanti: Cerri, Cuellar, Di Francesco, Horvath, Petagna. Foto: Vivoazzurro.it L'articolo I convocati di Di Biagio per la sfida con la Roma: out Valoti, Castro e Floccari proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

