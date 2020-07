Gorizia, morto bambino di 12 anni caduto in un pozzo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo artificiale, profondo circa trenta metri. La tragedia è avvenuta nel parco Coronini Cromberg, a Gorizia. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo. Non sono ancora note le cause dell’incidente, ma il bambino si trovava al parco per una gita organizzata dal centro estivo. “La nostra comunità è sconvolta. È una tragedia che non riesco nemmeno a commentare “, ha detto Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, accorso poco dopo sul posto. Ziberna è anche presidente della Fondazione che amministra il parco. “Nessuno riesce a darsi una spiegazione – ha proseguito il sindaco – erano state fatte tutte le verifiche rispetto ... Leggi su italiasera

gio_bresciani : RT @RadioInBlu: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1? #RecoveryFund Conte alle Camere 2? #Piacenza spaccio e tortura in caserma 3?… - RadioInBlu : ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1? #RecoveryFund Conte alle Camere 2? #Piacenza spaccio e tortura in ca… - italiaserait : Gorizia, morto bambino di 12 anni caduto in un pozzo - MysteryFaith424 : RT @riktroiani: ?? Tragedia a #Gorizia. 12enne precipita in un pozzo e muore. Era in gita ad un centro estivo. Che dramma! Riposa in pace pi… - salvinithebest : RT @riktroiani: ?? Tragedia a #Gorizia. 12enne precipita in un pozzo e muore. Era in gita ad un centro estivo. Che dramma! Riposa in pace pi… -