Giuseppe Conte: “Dall’Unione Europea decisioni di portata storica” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giuseppe Conte ha definito l’approvazione del Recovery Fund come una decisione di portata storica, un progetto che renderà l’Europa più unita. L’ultimo Consiglio Europeo ha assunto decisioni di portata storica: lo ha affermato in Aula al Senato il premier Giuseppe Conte durante la sua informativa, riferendosi all’approvazione del Recovery Fund, nonché quel progetto che Conte … L'articolo Giuseppe Conte: “Dall’Unione Europea decisioni di portata storica” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

