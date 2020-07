FORMAZIONI Sampdoria Genoa: Quagliarella in panchina, Pandev dal 1′ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Sampdoria Genoa Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria-Genoa, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/2020. Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoschida, Colley, Augello; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Bonazzoli Gabbiadini. Allenatore: Ranieri. Genoa (4-4-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello, Criscito; Iago Falque, Lerager, Schone, Jagiello; Pinamonti, Pandev. Allenatore: Nicola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

