Esplodono le vendite di fuochi d'artificio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Annullati i principali spettacoli pirotecnici del Primo Agosto. I privati si stanno allora attrezzando Leggi su media.tio.ch

alcinx : RT @Ticinonline: Esplodono le vendite di fuochi d'artificio #fuochiartificio #primoagosto #spettacolipirotecnici #svizzera - Ticinonline : Esplodono le vendite di fuochi d'artificio #fuochiartificio #primoagosto #spettacolipirotecnici #svizzera - Freddurefuoril1 : #Business Grazie al #COVID19 esplodono le vendite di gel igienizzante, utilizzato dai consumatori soprattutto dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplodono vendite

Ticinonline

Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai ...Se in tutto questo si aggiunge la totale assenza e mancata vigilanza da parte dei Comuni, il crescente abusivismo commerciale e vendita di contraffazione, si buon ben capire cosa si pensa di fare di ...